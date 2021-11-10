Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Слово и Дело»

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Ракурс

Регламентный комитет Верховной Рады обратился к спикеру Руслану Стефанчуку по поводу не выплат «депутатских» 45 тыс. грн за октябрь 82 народным избранникам, пропустившим значительное количество голосований на пленарных заседаниях или заседаниях комитетов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подкомитета по вопросам регламента Верховной Рады комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Павел Фролов.

Среди перечня «штрафников», в частности, такие депутаты: Давид Арахамия, Юрий Бойко, Людмила Буймистер, Даниил Гетманцев, Александр Дубинский, Илья Кива, Виктор Медведчук, Петр Порошенко, Вадим Рабинович, Дмитрий Разумков, Николай Тищенко.

По словам Фролова, возможная экономия для бюджета в результате невыплат этим депутатам может составить 3,7 млн грн.

Но список «штрафников» — не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены, — подчеркнул он.

Фролов отметил, что в октябре лучше всего на работу ходили депутаты фракции «Голос» и монобольшинства.

Антирейтинг депутатских групп и фракций по соотношению количества народных избранников, которых предлагают лишить выплат «депутатских» за октябрь, к общему количеству депутатов выглядит так: