Проверку сертификатов вакцинации в публичных местах обжаловали в ОАСК. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/n162872-proverku-sertifikatov-vakcinacii-v-publichnyh-mestah-objalovali-v-oask.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск гражданина об обжаловании проверки сертификатов вакцинации от коронавируса в общественных местах.

Иск против Кабинета министров и Государственной казначейской службы Украины подал житель Николаева. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба ОАСК.

Истец просит суд отменить правительственное постановление, которым работникам Нацполиции, Нацгвардии и уполномоченным должностным лицам разрешили проводить в общественных местах выборочную проверку документов, а также документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат тестирования либо выздоровление лица от COVID-19 в случаях, когда это является основанием для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.

Также в иске требуется взыскать с Государственной казначейской службы Украины за счет бюджетных ассигнований Кабмина 1 млн грн за «моральный ущерб» в пользу истца.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, ОАСК открыл производство по делу по иску Дмитрия Ламзы к Минздраву о признании противоправным и недействительным приказ об утверждении перечня профессий работники которых подлежат обязательной вакцинации.