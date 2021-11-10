Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Перевірку сертифікатів вакцинації в публічних місцях оскаржили в ОАСК. Фото: zaxid.net

Перевірку сертифікатів вакцинації в публічних місцях оскаржили в ОАСК

10 лис 2021, 15:34
999

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов громадянина про оскарження перевірки сертифікатів вакцинації від коронавірусу у громадських місцях.

Позов проти Кабінету міністрів та Державної казначейської служби України подав мешканець Миколаєва. Про це 10 листопада повідомила прес-служба ОАСК.

Позивач просить суд скасувати урядову постанову, якою працівникам Нацполіції, Нацгвардії й уповноваженим посадовим особам дозволили проводити у громадських місцях вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тестування або одужання особи від COVID-19 у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Також у позові вимагається стягнути з Державної казначейської служби України за рахунок бюджетних асигнувань Кабміну мільйон гривень за «моральну шкоду» на користь позивача.


Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, ОАСК відкрив провадження в справі за позовом Дмитра Ламзи до МОЗ про визнання протиправним та нечинним наказ щодо затвердження переліку професій працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів