Перевірку сертифікатів вакцинації в публічних місцях оскаржили в ОАСК. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n162872-perevirku-sertyfikativ-vakcynaciyi-v-publichnyh-miscyah-oskarjyly-v-oask.html

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Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов громадянина про оскарження перевірки сертифікатів вакцинації від коронавірусу у громадських місцях.

Позов проти Кабінету міністрів та Державної казначейської служби України подав мешканець Миколаєва. Про це 10 листопада повідомила прес-служба ОАСК.

Позивач просить суд скасувати урядову постанову, якою працівникам Нацполіції, Нацгвардії й уповноваженим посадовим особам дозволили проводити у громадських місцях вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тестування або одужання особи від COVID-19 у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Також у позові вимагається стягнути з Державної казначейської служби України за рахунок бюджетних асигнувань Кабміну мільйон гривень за «моральну шкоду» на користь позивача.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, ОАСК відкрив провадження в справі за позовом Дмитра Ламзи до МОЗ про визнання протиправним та нечинним наказ щодо затвердження переліку професій працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.