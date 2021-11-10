Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Слово і Діло»

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Регламентний комітет Верховної Ради звернувся до спікера Руслана Стефанчука щодо не виплат «депутатських» 45 тис. грн за жовтень 82 народним обранцям, які пропустили значну кількість голосувань на пленарних засіданнях чи засіданнях комітетів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник підкомітету з питань регламенту Верховної Ради комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Павло Фролов.

Серед переліку «штрафників», зокрема такі депутати: Давид Арахамія, Юрій Бойко, Людмила Буймістер, Данило Гетманцев, Олександр Дубінський, Ілля Кива, Віктор Медведчук, Петро Порошенко, Вадим Рабінович, Дмитро Разумков, Микола Тищенко.

За словами Фролова, можлива економія для бюджету в результаті невиплат цим депутатам може скласти 3,7 млн грн.

Але перелік «штрафників» — не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях комітетів виплати будуть поновлені, — наголосив він.

Фролов зазначив, що в жовтні найкраще на роботу ходили депутати фракції «Голос» та монобільшості.

Антирейтинг депутатських груп та фракцій за співвідношенням кількості народних обранців, яких пропонують позбавити виплат «депутатських» за жовтень, до загальної кількості депутатів виглядає так: