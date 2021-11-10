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РНБО зібралася на тлі кризи у Польщі і раптової зими - трансляція брифінгу Данілова

РНБО зібралася через кризу в Польщі і раптову зиму — трансляція брифінгу Данілова

10 лис 2021, 16:33
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Рада нацбезпеки і оборони України 10 листопада раптово зібралася на чергове засідання. Цього разу президент і його команда не стали чекати п’ятниці, коли традиційно збирають РНБО, а призначили засідання у середу.

Напередодні відбулося кілька витоків інформації у медіа. ЗМІ повідомили, що ймовірними темами засідання буде ситуація в енергетиці, а також криза на кордоні Польщі та Білорусі.

До журналістів після засідання РНБО традиційно вийшов спілкуватися її секретар Олексій Данілов.


Ситуація на кордоні може загрожувати й Україні, наприклад, польські урядовці прогнозують, що мігранти можуть повернути на південь і спробувати прорватися у Польщу і Євросоюз через Україну. А в Німеччині вже запропонували офіційно прокласти легальний шлях мігрантів з Білорусі в ЄС через Україну.

Джерело: Ракурс


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