РНБО зібралася на тлі кризи у Польщі і раптової зими - трансляція брифінгу Данілова

https://racurs.ua/ua/n162876-rnbo-zibralasya-cherez-kryzu-v-polschi-i-raptovu-zymu-translyaciya-bryfingu-danilova.html

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Рада нацбезпеки і оборони України 10 листопада раптово зібралася на чергове засідання. Цього разу президент і його команда не стали чекати п’ятниці, коли традиційно збирають РНБО, а призначили засідання у середу.

Напередодні відбулося кілька витоків інформації у медіа. ЗМІ повідомили, що ймовірними темами засідання буде ситуація в енергетиці, а також криза на кордоні Польщі та Білорусі.

До журналістів після засідання РНБО традиційно вийшов спілкуватися її секретар Олексій Данілов.

Ситуація на кордоні може загрожувати й Україні, наприклад, польські урядовці прогнозують, що мігранти можуть повернути на південь і спробувати прорватися у Польщу і Євросоюз через Україну. А в Німеччині вже запропонували офіційно прокласти легальний шлях мігрантів з Білорусі в ЄС через Україну.