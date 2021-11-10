Запаси вугілля на українських ТЕС мінімальні. Фото: mind.ua

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Запаси вугілля на багатьох українських ТЕС не дотягують до мінімальних значень.

Станом на сьогодні, 10 листопада, норму за запасами виконано лише на Луганській та Криворізькій ТЕС. При цьому на 10 з 12 теплоелектростанцій мінімальні запаси вугілля не були дотримані. Про це із посиланням на дані Міненерго повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Telegram.

Зазначається, що мінімум вугілля залишилося на шести ТЕС групи ДТЕК — Курахівській, Ладижинській, Добротвірській, Бурштинській, Запорізькій, Придніпровській. Така ж ситуація спостерігається й на трьох теплоелектростанціях «Центренерго» — Зміївській, Трипільській, Вуглегірській. Крім того, Слов’янська ТЕС з «Донбасенерго» теж забезпечена мінімумом вугілля.

За словами Геруса, дотримання запасів — це одна з умов ліцензійної діяльності підприємств.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету з питань бюджету Іван Крулько заявляв, що Міненерго планує перевести енергоблоки ТЕС на газ через дефіцит вугілля, оскільки в Україні з 88 енергоблоків на теплоелектростанціях станом на 4 листопада працювало лише 37. Саме тому міністерство планує перевести енергоблоки теплоелектростанцій на газ через дефіцит вугілля.