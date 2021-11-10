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Ракурс
В Україні вночі очікуються морози

Без опадів, але з морозною ніччю — погода в Україні на 11 листопада (КАРТА)

10 лис 2021, 16:54
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Погода в Україні 11 листопада продовжуватиме зазнавати впливу антициклону Tilda, тож опади не очікуються — переважатиме стабільна малохмарна погода.

Водночас вночі очікується морозна погода. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме −1…−6° (на сході — −5…−10°), вдень — +4…+9° (на крайньому заході України та півдні Одещини — +10…+13°, на сході +1…+6°).

Температура повітря в Європі о 14:00 11 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Києві буде зі слабкою хмарністю без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…−3°, вдень — піднімуться до +5…+7°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 11 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде ясною, без опадів. Температура повітря вночі становитиме −3…−5°, вдень — +10…+12°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 11 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність без опадів. Вночі термометри покажуть −1…+1°, вдень — +8…+10°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 11 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Харкові 11 листопада буде з мінливою хмарністю без опадів. Вночі очікується температура повітря −5…−7°, вдень — +3…+5°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 11 листопада, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 11 листопада буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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