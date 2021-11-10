Александр Лукашенко, фото: УНН

https://racurs.ua/n162882-v-belarusi-krym-nazvali-rossiyskim-ukraina-predupredila-o-posledstviyah.html

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что временно оккупированный Россией украинский Крым де-факто является «российской территорией».

Об этом он заявил в интервью российскому агентству РИА «Новости», фрагменты которого опубликованы на странице МИДа Беларуси в Твиттере.

Позиция Беларуси по Крыму остаётся такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого, — заявил Макей.

В МИДе Украины уже отреагировали на слова Макея. Представитель министерства Олег Николенко на своей странице в соцсети Фейсбук подчеркнул, что украинское ведомство исходит из того, что Беларусь официально по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Изменение подхода Беларуси ради де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, — подчеркнул Николенко. — Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шаги вопреки нормам международного права.

Напомним, в СНБО подвергли критике депутата немецкого Бундестага, который недавно предложил направить мигрантов с польско-белорусской границы на территорию Украины.