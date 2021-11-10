Данилов отреагировал на критику Аваковым способа рассмотрения санкций в СНБО

Алексей Данилов, скриншот видео

https://racurs.ua/n162881-danilov-otreagiroval-na-kritiku-avakovym-sposoba-rassmotreniya-sankciy-v-snbo.html

Ракурс

Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел, недавно заявил, что члены Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) всего за пять минут до заседания получали информацию о компаниях и людях, в отношении которых собирались ввести санкции, и что в этих документах часто не было доказательной базы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня, 11 ноября, на брифинге прокомментировал это заявление Авакова.

По словам Данилова, непосредственно перед заседанием членам СНБО выдавали документы, касающиеся вопросов, рассматриваемых в режиме «секретно». Он подчеркнул, что такие документы выдаются «под подпись», а после заседания каждый член СНБО сдает документы с грифом «секретно».

Мы не можем раздавать их заранее, — подчеркнул Данилов. — Каждый член СНБО может с ними ознакомиться, может задавать на заседании СНБО вопросы, если у него возникают такие вопросы.

Он добавил, что голосование по каждому вопросу персонально.

Если человек не согласен с тем или иным решением, он может проголосовать так, как считает необходимым, — добавил Данилов.

Также слова Авакова на брифинге прокомментировал глава СБУ Иван Баканов.

Хочу этот миф развеять, такого не происходит, — заверил Баканов. — Каждый орган работает в рамках своих внутриведомственных нормативов, работники СБУ подготавливают и представляют документы на рассмотрение СНБО заранее.

