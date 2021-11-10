СНБО ввел санкции за открытие консульства Никарагуа в Крыму

СНБО ввел новые санкции. Фото: Facebook Алексея Данилова

https://racurs.ua/n162880-snbo-vvel-sankcii-za-otkrytie-konsulstva-nikaragua-v-krymu.html

Ракурс

Новые санкции ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины 10 ноября.

Ограничения утвердили против лиц, которые связаны с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время брифинга, который транслировал Офис президента в Facebook.

По словам Данилова, следующим вопросом является введение персональных санкций в отношении лиц, открывших представительство Никарагуа в Крыму. Это физические лица — четыре россиянина и четыре гражданина Никарагуа.

Как известно, Никарагуа признала оккупированный Крым частью России в 2014 году. В августе 2020 года Киев отправил этой стране ноту с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула на оккупированной территории. В МИД Украины заявляли, что считают действия Никарагуа незаконными и нарушающими украинское законодательство.

В феврале 2021 года Верховная Рада утвердила решение СНБО о введении санкций в отношении Никарагуа из-за открытия консульства на территории аннексированного полуострова Крым.

Напомним, в октябре Евросоюз расширил санкционный список лицами, действия которых подрывали территориальную целостность Украины. Под санкции попали восемь судей из оккупированного Крыма.