РНБО запровадило нові санкції. Фото: Facebook Олексія Данілова

https://racurs.ua/ua/n162880-rnbo-zaprovadyla-sankciyi-za-vidkryttya-konsulstva-nikaragua-v-krymu.html

Ракурс

Нові санкції запровадила Рада національної безпеки та оборони України 10 листопада.

Обмеження затвердили проти осіб, які пов’язані з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Російською Федерацією Криму. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час брифінгу, який транслював Офіс президента у Facebook.

За словами Данілова, наступним питанням є запровадження персональних санкцій щодо осіб, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це фізичні особи — четверо росіян та четверо громадян Нікарагуа.

Як відомо, Нікарагуа визнала окупований Крим частиною Росії у 2014 році. У серпні 2020 року Київ відправив цій країні ноту з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула на окупованій території. У МЗС України заявляли, що виважають дії Нікарагуа незаконними і такими, що порушують українське законодавство.

У лютому 2021 року Верховна Рада затвердила рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Нікарагуа через відкриття консульства на території анексованого півострова Крим.

Нагадаємо, у жовтні Євросоюз розширив санкційний список особами, дії яких підривали територіальну цілісність України. Під санкції потрапили восьмеро суддів з окупованого Криму.