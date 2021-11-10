Данілов відреагував на критику Аваковим способу розгляду санкцій у РНБО

Олексій Данілов, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162881-danilov-vidreaguvav-na-krytyku-avakovym-sposobu-rozglyadu-sankciy-u-rnbo.html

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Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, нещодавно заявив, що члени Ради національної безпеки та оборони (РНБО) лише за п’ять хвилин до засідання отримували інформацію про компанії та людей, щодо яких збиралися запровадити санкції, і що в цих документах часто не було доказової бази.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні, 11 листопада, під час брифінгу прокоментував цю заяву Авакова.

За словами Данілова, безпосередньо перед засіданням членам РНБО видавали документи, які стосувалися питань, котрі розглядаються в режимі «таємно». Він наголосив, що такі документи видаються «під підпис», а після засідання кожен член РНБО здає документи з грифом «таємно».

Ми не можемо роздавати їх заздалегідь, — наголосив Данілов. — Кожен член РНБО може з ними ознайомитися, може задавати на засіданні РНБО питання, якщо в нього такі питання виникають.

Він додав, що голосування по кожному питанню є персональним.

Якщо людина не згодна з тим чи іншим рішенням, вона може проголосувати так, як вважає за необхідне, — додав Данілов.

Також слова Авакова під час брифінгу прокоментував очільник СБУ Іван Баканов.

Хочу цей міф розвіяти, такого не відбувається, — запевнив Баканов. — Кожен орган працює в межах своїх внутрішньовідомчих нормативів, працівники СБУ підготовлюють та подають документи на розгляд РНБО заздалегідь.

