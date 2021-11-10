Главе тюрьмы боевиков «Изоляция» избрали меру пресечения

Денису Куликовскому избрана мера пресечения, фото: СБУ

https://racurs.ua/n162883-glave-turmy-boevikov-izolyaciya-izbrali-meru-presecheniya.html

Ракурс

Приморский райсуд Мариуполя избрал меру пресечения Денису Куликовскому, которого следствие называет одним из руководителей обустроенной боевиками на территории завода «Изоляция» в оккупированном Донецке тюрьмы, в которой пытали украинских пленных.

Куликовского суд направил в СИЗО СБУ в Киеве на 60 дней без возможности внесения залога. Об этом сообщает издание «Ґрати».

Отмечается, что Куликовский признал свою вину и попросил поместить его в изолятор в интересах его же безопасности.

На суде он сообщил, что переехал в Киев из Донецка еще в 2019 году. С 2020 года Куликовский был в розыске и вчера, 9 ноября, СБУ и полиция сообщили о его задержании. Где именно и при каких обстоятельствах Куликовского задержали, следствие пока не разглашает.

СБУ подозревает Куликовского в совершении таких преступлений:

создании террористической организации;

создании незаконного вооруженного формирования;

торговли людьми;

жестоком обращении с пленными.

В прокуратуре уточнили, что следствие продолжается и роль Куликовского еще устанавливается.

Напомним, Куликовский по прозвищу «Палыч» запомнился бывшим пленникЧам «Изоляции» своей жестокостью — он насиловал, унижал, избивал и жестоко истязал заключенных.

Источник: «Ґрати»