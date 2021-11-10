Главе тюрьмы боевиков «Изоляция» избрали меру пресечения

Главе тюрьмы боевиков «Изоляция» избрали меру пресеченияhttps://racurs.ua/n162883-glave-turmy-boevikov-izolyaciya-izbrali-meru-presecheniya.htmlРакурс
Приморский райсуд Мариуполя избрал меру пресечения Денису Куликовскому, которого следствие называет одним из руководителей обустроенной боевиками на территории завода «Изоляция» в оккупированном Донецке тюрьмы, в которой пытали украинских пленных.
Куликовского суд направил в СИЗО СБУ в Киеве на 60 дней без возможности внесения залога. Об этом сообщает издание «Ґрати».
Отмечается, что Куликовский признал свою вину и попросил поместить его в изолятор в интересах его же безопасности.
На суде он сообщил, что переехал в Киев из Донецка еще в 2019 году. С 2020 года Куликовский был в розыске и вчера, 9 ноября, СБУ и полиция сообщили о его задержании. Где именно и при каких обстоятельствах Куликовского задержали, следствие пока не разглашает.
СБУ подозревает Куликовского в совершении таких преступлений:
- создании террористической организации;
- создании незаконного вооруженного формирования;
- торговли людьми;
- жестоком обращении с пленными.
В прокуратуре уточнили, что следствие продолжается и роль Куликовского еще устанавливается.
Напомним, Куликовский по прозвищу «Палыч» запомнился бывшим пленникЧам «Изоляции» своей жестокостью — он насиловал, унижал, избивал и жестоко истязал заключенных.
Источник: «Ґрати»