Наслідки виверження вулкана Кумбре-В’єха, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162906-vyverjennya-na-kanarah-novi-potoky-lavy-dosyagly-okeanu-video.html

Ракурс

Атлантичного океану досягли нові потоки лави з вулкана Кумбре-В'єха, який вивергається на іспанському острові Ла-Пальма (Канарські острови).

Лава досягла води біля популярного місця для серфінгу на пляжі Лос-Гіррес, повідомляє видання The Watchers.

Відповідне відео, на якому можна побачити, як потоки лави стікають у море, а великі камені котяться зі скелі, опублікував Іспанський інститут геології та гірництва.

Загалом з початку виверження було зруйновано 2 тис. 605 будівель.

Викиди двоокису сірки (SO2) продовжують залишатися високими і становлять від 9 тис. до 13 тис. тонн на добу, але їх еволюція з часом відображає тенденцію до зниження.

Нагадаємо, у другій половині жовтня Україну накрили повітряні маси з острова Ла-Пальма. Через підвищений рівень концентрації діоксиду сірки виникла загроза кислотних дощів.

Джерело: The Watchers