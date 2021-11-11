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Нацполіцію біля кордону перевели у посилений режим, силовики вилетіли на Волинь

Нацполіцію біля кордону перевели на особливий режим, силовики вилетіли на Волинь

11 лис 2021, 12:27
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Відповідь на міграційну кризу у Польщі намагається знайти Україна. Вчора з цього приводу збиралася РНБО, сьогодні на кордон з Білоруссю вилетіли керівники силових структур.

На Волинь прибули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голови Державної прикордонної служби, нацполіції і заступник голови Національної гвардії. Керівники силовиків прибули на ділянку прикордонного підрозділу «Грабове» Луцького прикордонного загону.

Тут сьогодні відбудуться навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС: прикордонниками, поліцією, Нацгвардією, ДСНС і міграційною службою.

На Волинь вилетіли керівники силових органів, фото - МВС

Крім того, Національна поліція України у чотирьох прикордонних з Білоруссю регіонах переведена у підвищений стан бойової готовності. Йдеться про Волинську, Рівненську, Житомирську і Київську області.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. За його словами, поліція активно комунікує з населенням, попереджаючи людей про можливість проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. Силовики звернулися до громадян з проханням інформувати правоохоронні органи про можливу появу невідомих осіб у прикордонних районах.

Охороняти кордон буде 8,5 тис. осіб — це сили Держприкордонслужби, Національної гвардії і Нацполіції.


За словами посадовця, МВС перебуває на контакті з польськими колегами.

Джерело: Ракурс


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