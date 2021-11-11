Нацполіцію біля кордону перевели у посилений режим, силовики вилетіли на Волинь

https://racurs.ua/ua/n162905-nacpoliciu-bilya-kordonu-perevely-u-posylenyy-rejym-sylovyky-vyletily-na-volyn.html

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Відповідь на міграційну кризу у Польщі намагається знайти Україна. Вчора з цього приводу збиралася РНБО, сьогодні на кордон з Білоруссю вилетіли керівники силових структур.

На Волинь прибули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голови Державної прикордонної служби, нацполіції і заступник голови Національної гвардії. Керівники силовиків прибули на ділянку прикордонного підрозділу «Грабове» Луцького прикордонного загону.

Тут сьогодні відбудуться навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС: прикордонниками, поліцією, Нацгвардією, ДСНС і міграційною службою.

Крім того, Національна поліція України у чотирьох прикордонних з Білоруссю регіонах переведена у підвищений стан бойової готовності. Йдеться про Волинську, Рівненську, Житомирську і Київську області.