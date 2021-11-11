У список обов’язкової вакцинації від коронавірусу внесуть медиків – МОЗ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n162904-u-spysok-obov-yazkovoyi-vakcynaciyi-vid-koronavirusu-vnesut-medykiv-moz.html

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До переліку професій для обов’язкової вакцинації внесуть медиків, заявили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Робити це планують не зараз, а на наступних етапах розширення списку. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

До нового переліку потраплять:

працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

працівники органів місцевого самоврядування;

працівники підприємств, установ та організацій, що належать комунальній власності відповідних територіальних громад.

Коли саме буде затверджено новий перелік — невідомо. МОЗ планує направити наказ про розширення переліку професій на громадське обговорення та узгодити з іншими відомствами.

Сьогодні в нас вакциновано понад 80% медиків. Екстренка більше, «ковідні» відділення під 100%, — заявив міністр.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ розширило перелік професій для обов’язкової вакцинації від коронавірусу. Відомство дало місяць на вакцинацію нових категорій працівників, яких після 9 грудня відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати.