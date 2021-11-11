Антибіотики й коронавірус – Ляшко налякав невтішним прогнозом

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Коронавірус не лікують антибіотиками, нагадав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, стійкість до антибіотиків є однією з найсерйозніших загроз для охорони здоров’я.

У світі близько 700 тис. людей щороку помирають внаслідок інфікування стійкими до антибіотиків бактеріями. Про це міністр розповів на брифінгу в четвер, 11 листопада.

При втраті контролю над призначенням та лікуванням антибіотиками цей показник може збільшитися до 10 млн смертей щороку вже через 30 років.

Це не картина із фільму жахів, це можливе настання постантибіотикової ери. Час, коли антибіотики перестануть працювати, і будь-яка хвороба може стати смертельно небезпечною, — розповів Ляшко.

На фоні епідемії коронавірусної хвороби продаж цих препаратів знову зростає. Глава МОЗ порадив українцям не приймати антибіотики без призначення лікаря.

Хочу наголосити, що антибактеріальні препарати не активні до вірусів, зокрема і до COVID-19. Коронавірусна інфекція не є прямим показом до призначення антибіотиків. Їхнє призначення виправдане лише при бактеріальній інфекції, яку може встановити лікар, — заявив Ляшко.

У своїх соцмережах головний лікар приватної клініки Тарас Жиравецький зазначив, що антибіотики призначаються при коронавірусі в окремих випадках. Причиною є бактерійні інфекції, які погіршують протікання хвороби.

Нагадаємо, коронавірус в Україні не відступає - за минулу добу, 10 листопада, зафіксували 24 тис. 747 нових випадків COVID-19. Серед хворих — 1 тис. 550 дітей та 462 медпрацівники. Також від ускладнень хвороби померли 652 українці, до лікарень потрапили 4 тис. 778 осіб.