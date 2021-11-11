Антибиотики и коронавирус – Ляшко напугал неутешительным прогнозом

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Коронавирус не лечат антибиотиками, напомнил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, устойчивость к антибиотикам является одной из самых серьезных угроз здравоохранению.

В мире около 700 тыс. человек ежегодно умирают в результате инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями. Об этом министр рассказал на брифинге в четверг, 11 ноября.

При потере контроля за назначением и лечением антибиотиками этот показатель может увеличиться до 10 млн смертей ежегодно уже через 30 лет.

Это не картина из фильма ужасов, это возможное наступление постантибиотической эры. Время, когда антибиотики перестанут работать, и любая болезнь может стать смертельно опасной, — рассказал Ляшко.

На фоне эпидемии коронавирусной болезни продажи этих препаратов снова растут. Глава Минздрава посоветовал украинцам не принимать антибиотики без назначения врача.

Хочу подчеркнуть, что антибактериальные препараты не активны к вирусам, в том числе и к COVID-19. Коронавирусная инфекция не предвидит обязательное назначение антибиотиков. Их назначение оправдано только при бактериальной инфекции, которую может установить врач, — заявил Ляшко.

В своих соцсетях главный врач частной клиники Тарас Жиравецкий отметил, что антибиотики назначаются при коронавирусе в редких случаях. Причиной являются бактериальные инфекции, которые ухудшают протекание болезни.

Напомним, коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки, 10 ноября, зафиксировали 24 тыс. 747 новых случаев COVID-19. Среди больных — 1 тыс. 550 детей и 462 медработника. Также от осложнений болезни умерли 652 украинца, в больницы попали 4 тыс. 778 человек.