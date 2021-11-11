На пляжах Азовского моря заметили необычные водоросли, фото: Оксана Якубович

https://racurs.ua/n162899-neobychnye-vodorosli-poyavilis-na-plyajah-azovskogo-morya-foto.html

Ракурс

На пляжах азовской Кирилловки впервые заметили необычные для этих мест водоросли — Кладофору шаровидную (Aegagropila linnaei).

Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Я Житель Левого и Заводского района».

Кладофора шаровидная является одной из водорослей Черного моря. В общем, она распространена в водоемах умеренных широт Северного полушария, где температура воды летом находится в рамках +18…+22°.

Она представляет собой колонию зеленых водорослей размером 6−12 см, которая имеет форму шара и состоит из ветвящихся нитей. Водоросли этого вида не токсичны.

Напомним, в этом году туристы на Азовском море столкнулись с рядом неприятностей со стороны морских жителей — пляжи, в частности, подверглись нашествию медуз и морских блох. Кроме того, отдыхающим досаждали многочисленные комары и огромные пауки.