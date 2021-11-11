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Ракурс
На пляжах Азовского моря заметили необычные водоросли, фото: Оксана Якубович

Необычные водоросли появились на пляжах Азовского моря (ФОТО)

11 ноя 2021, 11:10
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На пляжах азовской Кирилловки впервые заметили необычные для этих мест водоросли — Кладофору шаровидную (Aegagropila linnaei).

Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Я Житель Левого и Заводского района».

Кладофора шаровидная является одной из водорослей Черного моря. В общем, она распространена в водоемах умеренных широт Северного полушария, где температура воды летом находится в рамках +18…+22°.

Она представляет собой колонию зеленых водорослей размером 6−12 см, которая имеет форму шара и состоит из ветвящихся нитей. Водоросли этого вида не токсичны.


На пляжах Азовского моря заметили необычные водоросли, фото: Оксана Якубович

Напомним, в этом году туристы на Азовском море столкнулись с рядом неприятностей со стороны морских жителей — пляжи, в частности, подверглись нашествию медуз и морских блох. Кроме того, отдыхающим досаждали многочисленные комары и огромные пауки.

Источник: Ракурс


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