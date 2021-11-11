Необычные водоросли появились на пляжах Азовского моря (ФОТО)https://racurs.ua/n162899-neobychnye-vodorosli-poyavilis-na-plyajah-azovskogo-morya-foto.htmlРакурс
На пляжах азовской Кирилловки впервые заметили необычные для этих мест водоросли — Кладофору шаровидную (Aegagropila linnaei).
Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Я Житель Левого и Заводского района».
Кладофора шаровидная является одной из водорослей Черного моря. В общем, она распространена в водоемах умеренных широт Северного полушария, где температура воды летом находится в рамках +18…+22°.
Она представляет собой колонию зеленых водорослей размером 6−12 см, которая имеет форму шара и состоит из ветвящихся нитей. Водоросли этого вида не токсичны.
Напомним, в этом году туристы на Азовском море столкнулись с рядом неприятностей со стороны морских жителей — пляжи, в частности, подверглись нашествию медуз и морских блох. Кроме того, отдыхающим досаждали многочисленные комары и огромные пауки.