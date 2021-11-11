Обеспокоены и обеспокоены — как мир оценивает атаку мигрантами на Польшу

https://racurs.ua/n162898-obespokoeny-i-obespokoeny-kak-mir-ocenivaet-ataku-migrantami-na-polshu.html

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Атака мигрантов на Польшу продолжается.

В ночь на 11 ноября 150 мигрантов штурмовали польскую границу. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Польши Бартош Гродецкий. Польские пограничники утверждают, что за сутки пресечено 468 попыток незаконного перехода границы между Беларусью и Польшей. 42 мигранта получили постановления о выдворении из Польши.

Дипломаты ведущих стран мира отреагировали на обострение отношений ЕС и Беларуси с РФ.

Совет безопасности ООН созывает 11 ноября экстренное заседание из-за кризиса на польской границе. Оно пройдет в закрытом режиме.

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в среду на переговорах в Вашингтоне выразили обеспокоенность ситуацией с нелегальными иммигрантами, следующими через Беларусь в ЕС, сообщает Белый дом.

Ранее в Bloomberg сообщили, что Байден разделяет европейскую оценку ситуации на границе Польши и Беларуси. По мнению президента США и главы Еврокомиссии, Лукашенку не удастся дестабилизировать соседей.

ЕС обвинил Беларусь в спланированной «инструментализации» мигрантов якобы в целях расжигания кризиса на внешних границах союза.

Об этом заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он считает, что вооруженные силы безопасности Беларуси сопровождают группы мигрантов к границам стран-членов ЕС с целью принудительного въезда в эти страны.

ЕС будет продолжать противодействовать спонсируемой государством нелегальной миграции, включая незаконный ввоз мигрантов, организованный режимом в Беларуси, — говорится в заявлении.

Возможные меры ЕС будут включать расширение санкций.

Между тем, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились сотрудничать, чтобы прекратить использование миграции как оружия. Министры созвонились и договорились работать вместе, чтобы противостоять использованию нелегальных мигрантов режимом Лукашенко.

И.о. канцлер Германии Ангела Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с наплывом мигрантов из Беларуси. По словам Меркель, сейчас этого, к сожалению, не происходит.

С другой стороны, важно, чтобы ЕС имел возможность защищать свои внешние границы, — добавила она.

Меркель 10 ноября во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросила российскую сторону оказать влияние на Лукашенка. Путин ответил, что Меркель должна говорить не с ним, а с президентом Беларуси.

По поводу роли России в нагнетании кризиса на границе мнения в ЕС разделились. В МИД Франции заявили об отсутствии доказательств того, что Россия вовлечена в миграционный кризис.

Пресс-секретарь МИД Польши утверждает, что у Варшавы есть информация о привлечении «Аэрофлота» к кризису на границе.

Напомним, что ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в прошлый понедельник, когда к ней подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усиливающиеся потоки нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку пускает нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в Евросоюз.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это «гибридной агрессией». Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.