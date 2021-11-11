Стурбовані і занепокоєні - як світ оцінює атаку мігрантами на Польщу

https://racurs.ua/ua/n162898-sturbovani-i-zanepokoieni-yak-svit-ocinuie-ataku-migrantamy-na-polschu.html

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Атака мігрантів на Польщу триває.

У ніч на 11 листопада 150 мігрантів штурмували польський кордон. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Польщі Бартош Гродецький. Польські прикордонники стверджують, що за добу припинили 468 спроб незаконного перетину білорусько-польського кордону. 42 мігранти отримали постанови про видворення з Польщі.

Дипломати провідних країн світу відреагували на загострення у відносинах ЄС та Білорусі і РФ.

Рада безпеки ООН скликає 11 листопада екстрене засідання через кризу на польському кордоні. Засідання відбудеться у закритому режимі.

Президент США Джо Байден і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу на переговорах у Вашингтоні висловили стурбованість ситуацією з нелегальними іммігрантами, які прямують через Білорусь до ЄС, повідомляє Білий дім.

Раніше у Bloomberg повідомили, що Байден поділяє європейську оцінку ситуації на кордоні Польщі з Білоруссю. На думку президента США та голови Єврокомісії, Білорусі не вдасться дестабілізувати сусідів.

ЄС обвинуватив Білорусь у спланованій «інструменталізації» мігрантів нібито з метою розпалу кризи на зовнішніх кордонах союзу.

Про це заявив у середу голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він вважає, що збройні сили безпеки Білорусі супроводжують групи мігрантів до кордонів країн-членів ЄС з метою примусового в’їзду до цих країн.

ЄС продовжуватиме протидіяти спонсорованій державою нелегальній міграції, включно з незаконним ввезенням мігрантів, організованим білоруським режимом, — йдеться у заяві.

Можливі заходи ЄС включатимуть розширення санкцій.

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу домовилися співпрацювати, щоб припинити використання міграції як зброї. Міністри зідзвонилися і домовилися працюватимуть разом, щоб протистояти використанню нелегальних мігрантів режимом Лукашенка.

В.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель закликала знайти гуманне вирішення проблеми із напливом мігрантів із Білорусі.

За словами Меркель, на даний момент цього, на жаль, не відбувається.

З іншого боку, важливо, щоб ЄС мав нагоду захищати свої зовнішні кордони, — додала вона.

Меркель 10 листопада під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним попросила російську сторону вплинути на білоруського колегу. Путін відповів, що Меркель мусить говорити не з ним, а президентом Білорусі.

Щодо ролі Росії у нагнітанні кризи на кордоні думки в ЄС розділилися. В МЗС Франції заявили про відсутність доказів того, що Росія залучена до міграційної кризи.

Прес-секретар МЗС Польщі стверджує, що Варшава має інформацію про залучення «Аерофлоту» в кризу на польсько-білоруському кордоні.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, охочих перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують потоки нелегалів, що посилюються, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до Євросоюзу, але одержують відмову.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це «гібридною агресією». Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.