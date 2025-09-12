Генсек НАТО Марк Рютте. Фото:

НАТО запускає операцію «Східний вартовий» для посилення свого східного флангу.

Місія розпочалася сьогодні, 12 вересня. Свою участь в операції вже підтвердили Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина. Інші країни блоку теж планують доєднатися. Очікується розгортання додаткових сухопутних військ й авіації. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте заявив на спільній прес-конференції з Верховним головнокомандувачем Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, передає The Guardian.

Це безрозсудно та неприйнятно. Ми не можемо дозволити російським безпілотникам входити в повітряний простір союзників, — наголосив Рютте.

Генсек додав, що коли 10 вересня російські безпілотники залетіли у Польщу, протиповітряна оборона НАТО успішно забезпечила захист території країни-союзника. Рютте наголосив, що це була найбільша концентрація порушень повітряного простору НАТО, «яку ми бачили». І вторгнення російських дронів в країни Європи не є поодинокими випадками.

Безрозсудна поведінка Росії у повітрі вздовж нашого східного флангу стає дедалі частішою. Ми бачили порушення нашого повітряного простору дронами у Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Чи навмисно це, чи ні — це є небезпечним і неприйнятним, — зазначив він.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники вторглися у повітряний простір Польщі й залетіли на сотні кілометрів вглиб. Загалом було зафіксовано 21 ворожий БпЛА. Винищувачі Польські та НАТО працювали по цих цілях, а згодом було знайдено фрагмент однієї ракети та 17 дронів.

Після інциденту Варшава запросила в союзників додаткові системи ППО та «стіну від дронів». А німецька авіація вже почала цілодобово патрулювати повітряний простір над Польщею. У регіоні тепер працюють дві бойові чергові зміни, які виконують місію 24/7.

