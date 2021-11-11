Это фигня – вступление Украины в НАТО раскритиковал мэр Чернигова. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n162897-eto-fignya-vstuplenie-ukrainy-v-nato-raskritikoval-mer-chernigova-video.html

Ракурс

В Чернигове городской голова Владислав Атрошенко назвал НАТО «совершенно неэффективным клубом», который к тому же «бомбил Югославию».

Также он считает, что Украине не следует вступать в Альянс. Скандальное заявление Атрошенко сделал на заседании городского совета.

Вот сегодня мы говорим, что нам нужно вступить в НАТО… Да фигня все это! Это совершенно неэффективный, условно говоря, клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала Америка или Россия? Кого защитило НАТО? Никого, — сказал мэр.

Он также упомянул об операциях НАТО во время гражданской войны в Югославии в 1990-х годах, допустив, что таким образом Альянс пытался «установить демократию».