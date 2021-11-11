Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Это фигня – вступление Украины в НАТО раскритиковал мэр Чернигова. Фото: Википедия

Это фигня — вступление Украины в НАТО раскритиковал мэр Чернигова (ВИДЕО)

11 ноя 2021, 10:41
999

В Чернигове городской голова Владислав Атрошенко назвал НАТО «совершенно неэффективным клубом», который к тому же «бомбил Югославию».

Также он считает, что Украине не следует вступать в Альянс. Скандальное заявление Атрошенко сделал на заседании городского совета.

Вот сегодня мы говорим, что нам нужно вступить в НАТО… Да фигня все это! Это совершенно неэффективный, условно говоря, клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала Америка или Россия? Кого защитило НАТО? Никого, — сказал мэр.

Он также упомянул об операциях НАТО во время гражданской войны в Югославии в 1990-х годах, допустив, что таким образом Альянс пытался «установить демократию».


Другие точки — где была позиция НАТО? Россия творит, что хочет. Крым забрала, якобы провела референдум… Какие действия НАТО? Никакой эффективности, — добавил городской голова.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров