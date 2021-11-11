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Ракурс
Це фігня – вступ України в НАТО розкритикував мер Чернігова. Фото: Вікіпедія

Це фігня — вступ України в НАТО розкритикував мер Чернігова (ВІДЕО)

11 лис 2021, 10:41
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У Чернігові міський голова Владислав Атрошенко назвав НАТО «абсолютно неефективним клубом», який до того ж «бомбив Югославію».

Також він вважає, що Україні не варто вступати в Альянс. Скандальну заяву Атрошенко зробив на засіданні міської ради.

Ось сьогодні ми говоримо, що нам треба вступити в НАТО… Та фігня це все! Це абсолютно неефективний, умовно кажучи, клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападала або Америка або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого, — сказав мер.

Він також згадав про операції НАТО під час громадянської війни в Югославії в 1990-х роках, припустивши що таким чином Альянс намагався «встановити демократію».


Інші точки — де була позиція НАТО? Росія творить, що хоче. Крим забрала, провела нібито референдум… Які дії НАТО? Жодної ефективності, — додав міський голова.

Джерело: Ракурс


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