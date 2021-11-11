Це фігня — вступ України в НАТО розкритикував мер Чернігова (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n162897-ce-fignya-vstup-ukrayiny-v-nato-rozkrytykuvav-mer-chernigova-video.htmlРакурс
У Чернігові міський голова Владислав Атрошенко назвав НАТО «абсолютно неефективним клубом», який до того ж «бомбив Югославію».
Також він вважає, що Україні не варто вступати в Альянс. Скандальну заяву Атрошенко зробив на засіданні міської ради.
Ось сьогодні ми говоримо, що нам треба вступити в НАТО… Та фігня це все! Це абсолютно неефективний, умовно кажучи, клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападала або Америка або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого, — сказав мер.
Він також згадав про операції НАТО під час громадянської війни в Югославії в 1990-х роках, припустивши що таким чином Альянс намагався «встановити демократію».
Інші точки — де була позиція НАТО? Росія творить, що хоче. Крим забрала, провела нібито референдум… Які дії НАТО? Жодної ефективності, — додав міський голова.