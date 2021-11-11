Віктор Янукович з охороною, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n162896-spravy-maydanu-ohoroncu-yanukovycha-povidomyly-pidozru.html

Ракурс

Слідчі ДБР повідомили підозру в дезертирстві (ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу) колишньому заступнику начальника Управління державної охорони — начальнику Служби безпеки президента України.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Про кого саме йдеться, відомство не повідомляє. Ймовірно, це генерал-майор Костянтин Кобзар, який був начальником служби охорони екс-президента Віктора Януковича.

Зазначається, що генерал-майор на початку 2014 року перебував у відрядженні в Криму, де керував заходами щодо охорони Януковича. Проте після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України — до РФ.

При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України, — зазначають у ДБР.



За інформацією слідства, він організував незаконне переправлення Януковича через держкордон, що дало можливість екс-президенту з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Варто додати, що під час допиту в суді екс-охоронця Януковича Сергія Бернацького у 2018 році, той заявив, що четверо охоронців виїхали разом із Януковичем до Росії і жили разом з ним в будинку друга екс-президента у Ростові до червня 2014 року.