Виктор Янукович с охраной, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n162896-dela-maydana-ohranniku-yanukovicha-soobschili-podozrenie.html

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Следователи ДБР сообщили подозрение в дезертирстве (ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса) бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны — начальнику Службы безопасности президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О ком именно идет речь, ведомство не сообщает. Вероятно, это генерал-майор Константин Кобзар, который был начальником службы охраны экс-президента Виктора Януковича.

Отмечается, что генерал-майор в начале 2014 года находился в командировке в Крыму, где руководил мероприятиями по охране Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины — в РФ.

При этом действовал он по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины, — отмечают в ДБР.



По информации следствия, он организовал незаконную переправку Януковича через госграницу, что позволило экс-президенту с 2014 года скрываться от органов досудебного расследования и суда.

Стоит добавить, что во время допроса в суде экс-охранника Януковича Сергея Бернацкого в 2018 году, тот заявил, что четверо охранников выехали вместе с Януковичем в Россию и жили вместе с ним в доме друга экс-президента в Ростове до июня 2014 года.