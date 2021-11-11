Фильм Зеленского не пускают в кинотеатры

https://racurs.ua/n162895-film-zelenskogo-ne-puskaut-v-kinoteatry-dokument.html

Ракурс

Кинофильму с Владимиром Зеленским в главной роли не разрешают прокат в Украине.

Государственное агентство Украины по кино с 2015 года не выдает прокатного удостоверения российской комедии «Ржевский против Наполеона». Ее в 2012 году снял режиссер Марюс Вайсберг. В картине роль французского императора Наполеона Бонапарта сыграл действующий президент Украины.

Все компании-дистрибьюторы, которые обращались в Госкино за прокатными удостоверением, получали отказ с октября 2015 года, говорится в публикации «Українських Новин».

Причина отказа — в одной из ролей снялся российский юморист Юрий Гальцев. Он с 6 октября 2015 года находится в перечне лиц, несущих угрозу нацбезопасности страны. Прокат картин с участием актеров из украинского «черного списка» запрещен законом «О кинематографии».

Зеленский был продюсером этого фильма вместе со своими компаньонами по «95 кварталу» Сергеем и Борисом Шефирами, а также Андреем Яковлевым и российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.

Гальцев получил в комедии эпизодическую роль мэра.

10 ноября СМИ сообщили о возможной отставке министра культуры Александра Ткаченко. Она якобы связана с принятием Кабмином на закрытом заседании 10 ноября решения отделить Госкино от Минкультуры. Сам Ткаченко это решение узнал постфактум, поскольку в это время был в командировке в Париже на 41-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

Источник: «Українські Новини»