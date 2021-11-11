Доллар в Украине подешевел – курс валют 11 ноября. Фото: Минфин

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Ракурс

Курс доллара в Украине упал — по состоянию на 11 ноября валюта стоит 25,05 грн. Это 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Стоимость европейской валюты тоже снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,11 грн, что на 9 копеек меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет 27,41 грн. В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,6 грн, а в конце года — 28,7 грн за доллар.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что курс доллара в Украине обваливают искусственно. Чиновник уверен, что к этому причастны держатели облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).