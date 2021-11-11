Вакцинация объединит украинцев — Зеленский

https://racurs.ua/n162893-vakcinaciya-obedinit-ukraincev-zelenskiy-video.html

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала новой вспышки коронавируса осенью 2021 года публично обратился к гражданам с призывом вакцинироваться. Глава государства выразил надежду, что идея всеобщей вакцинации сможет объединить всех украинцев.

Что объединит завтра всех украинцев, желающих, чтобы 40 миллионов не превратились в 20? Все они будут вакцинированы! — сказал Зеленский в видеообращении.

Президент заверил, что страна готова ко всему и обеспечена всем, но призвал людей не проверять на себе, как работает медицинская система.

Шутке о том, «какая мы сильная нация и что нам радиация», не нужно давать вторую жизнь. Надо всем беречь свое, — сказал Зеленский.

Он сравнил потери Украины от эпидемии с количеством погибших военных ВСУ за два года в боях на Донбассе. За прошедшие двое суток (9−10 ноября) от последствий коронавирусной болезни умерли более 1,5 тыс. пациентов, а за два года погибли на фронте 146 военных.

На днях я выслушал мнение одного нашего бойца на Востоке. Может, не дословно, но смысл был таков. Он обратися к ковид-атеистам: на мгновение поставьте себя на место украинских военных. Мы восьмой год воюем, рискуем, получаем ранения, теряем друзей, устаем, но стоим и сдерживаем врага. Почему вы не цените это? Не цените нашу и свою жизнь, и в мирных городах, без всякого врага, умираете сотнями, тысячами? Не от пули или снаряда, а просто потому, что не хотите вакцинироваться? — сказал президент.



Напомним, ранее президент Зеленский и его офис обвинили в том, что пост главы государства в Фейсбук, в котором он призвал вакцинироваться от коронавируса, исчез вскоре после появления большого количества негативных комментариев под ним.