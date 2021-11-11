Вакцинація об'єднає українців - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n162893-vakcynaciya-obiednaie-ukrayinciv-zelenskyy-video.html

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Президент України Володимир Зеленський вперше з початку нового спалаху коронавірусу восени 2021 року публічно звернувся до громадян із закликом вакцинуватися. Глава держави висловив сподівання, що ідея загальної вакцинації зможе об'єднати всіх українців.

Що об'єднає завтра всіх українців, які хочуть, аби 40 мільйонів не перетворилися на 20? Усі вони будуть вакциновані! — сказав Зеленський у відеозверненні.

Президент запевнив, що країна «готова до всього й забезпечена всім», але закликав людей не перевіряти на собі, як працює медична система.

Жарту про те, яка ми сильна нація і що нам радіація — не треба давати друге життя. Треба всім берегти своє власне, — сказав Зеленський.

Він порівняв втрати України від епідемії із кількістю загиблих військових ЗСУ за два роки у боях на Донбасі. За минулі дві доби (9−10 листопада) від наслідків коронавірусної хвороби померли понад 1,5 тис. пацієнтів, а за два роки загинули на фронті 146 військових.

Днями я натрапив на думку одного нашого бійця на Сході. Може, не дослівно, але її сенс був такий. Він звертався до цивільних, особливо ковід-атеїстів: на мить поставте себе на місце українських військових. Ми восьмий рік воюємо, ризикуємо, отримуємо поранення, ховаємо друзів, втомлюємося, але стоїмо і стримуємо ворога. Чому ви не цінуєте це? Не цінуєте наше і своє життя, і в мирних містах, без будь-якого ворога, вмираєте сотнями, тисячами? Чи не від кулі або снаряда, а просто тому, що не хочете вакцинуватися? — сказав президент.



Нагадаємо, раніше президента Зеленського і його офіс звинуватили в тому, що пост глави держави у Фейсбук, у якому він закликав вакцинуватися від коронавірусу, зник невдовзі після появи великої кількості негативних коментарів під ним.