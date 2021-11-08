Официальный курс гривны к валютам укрепил Нацбанк. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 8 ноября свидетельствует об укреплении украинской денежной единицы.

Курс установлен на уровне 26,10 грн за доллар. Таким образом гривна укрепилась к долл. на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Ниже курс был только 16 марта 2020 года — 26,08 грн за долл. Курсы валют приведены на сайте Национального банка Украины.

Европейская валюта одновременно подешевела на 18 копеек. По состоянию на 8 ноября курс евро составляет 30,10 грн за евро.

В Нацбанке добавили, что объем покупки валюты регулятором увеличился в шесть раз по сравнению с прошлой неделей. Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 2 743,4 млн долл., а продал — 246 млн долл. Также в октябре Национальный банк пополнял резервы — выкупил на межбанке около 700 млн долл.

Для сравнения, в сентябре НБУ на межбанковском рынке купил 146,6 млн долл. и продал 7 млн долл. Положительное сальдо составило почти 140 млн долл.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что курс доллара в Украине обваливают искусственно. Чиновник уверен, что к этому причастны держатели облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).