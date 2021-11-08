Офіційний курс гривні до валют зміцнив Нацбанк. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні до долара на 8 листопада свідчить про зміцнення української грошової одиниці.

Курс встановлено на рівні 26,10 грн за долар. Таким чином гривня укріпилася до дол. на 9 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року — 26,08 грн за дол. Курси валют наведені на сайті Національного банку України.

Європейська валюта водночас подешевшала на 18 копійок. Станом на 8 листопада курс євро становить 30,10 грн за євро.

У Нацбанку додали, що обсяг купівлі валюти регулятором збільшився в шість разів у порівнянні з минулим тижнем. Загалом із початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 2 743,4 млн дол., а продав — 246 млн дол. Також у жовтні Національний банк поповнював резерви — викупив на міжбанку близько 700 млн дол.

Для порівняння, у вересні НБУ на міжбанківському ринку купив 146,6 млн дол. і продав 7 млн дол. Позитивне сальдо склало майже 140 млн дол.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що курс долара в Україні обвалюють штучно. Чиновник упевнений, що до цього причетні власники облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП).