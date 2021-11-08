Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Робот Cobi, скріншот відео

Щеплення без голок робитиме канадський робот (ВІДЕО)

8 лис 2021, 10:30
999

Робота, який може робити внутрішньом’язові ін'єкції без голки, представила канадська компанія Cobionix.

Робот, котрий отримав назву Cobi, для доставки дози вакцини в тканини людського тіла замість голки використовує струмінь рідини під високим тиском товщиною не більше людської волосини. Про це повідомляє видання NackedScience.

Робот визначає положення людини поруч завдяки 3D-датчиком. Маніпулятор за допомогою технології LiDAR (технологія отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти за допомогою активних оптичних систем, що використовують явища відбиття і розсіювання світла) створює тривимірну картину людини, яку обробляє штучний інтелект.

Після цього робот в необхідному місці здійснює щеплення.

На думку розробників, такі роботи можуть використовуватися в мобільних пунктах вакцинації, щоб зменшити навантаження на медперсонал.


Нагадаємо, запальничка для барбекю надихнула американських учених на створення інноваційного методу щеплень, який значно спрощує процес введення ДНК-вакцин.

Джерело: NackedScience


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів