Робот Cobi, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162733-scheplennya-bez-golok-robytyme-kanadskyy-robot-video.html

Ракурс

Робота, який може робити внутрішньом’язові ін'єкції без голки, представила канадська компанія Cobionix.

Робот, котрий отримав назву Cobi, для доставки дози вакцини в тканини людського тіла замість голки використовує струмінь рідини під високим тиском товщиною не більше людської волосини. Про це повідомляє видання NackedScience.

Робот визначає положення людини поруч завдяки 3D-датчиком. Маніпулятор за допомогою технології LiDAR (технологія отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти за допомогою активних оптичних систем, що використовують явища відбиття і розсіювання світла) створює тривимірну картину людини, яку обробляє штучний інтелект.

Після цього робот в необхідному місці здійснює щеплення.

На думку розробників, такі роботи можуть використовуватися в мобільних пунктах вакцинації, щоб зменшити навантаження на медперсонал.

Нагадаємо, запальничка для барбекю надихнула американських учених на створення інноваційного методу щеплень, який значно спрощує процес введення ДНК-вакцин.

Джерело: NackedScience