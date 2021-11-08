Робот Cobi, фото, скриншот видео

https://racurs.ua/n162733-privivki-bez-igl-budet-delat-kanadskiy-robot-video.html

Ракурс

Работа, которую может делать внутримышечные инъекции без иглы, представила канадская компания Cobionix.

Робот, получивший название Cobi, для доставки дозы вакцины в ткани человеческого тела вместо иглы использует струю жидкости под высоким давлением толщиной не более человеческого волоса. Об этом сообщает издание NackedScience.

Робот определяет положение человека рядом благодаря 3D-датчику. Манипулятор с помощью технологии LiDAR (технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения и рассеяния света) создает трехмерную картину человека, обрабатываемую искусственным интеллектом.

После этого робот в необходимом месте делает прививку.

По мнению разработчиков, такие работы могут использоваться в мобильных пунктах вакцинации, чтобы снизить нагрузку на медперсонал.

Напомним, зажигалка для барбекю вдохновила американских ученых на создание инновационного метода прививок, значительно упрощающего процесс введения ДНК-вакцин.

Источник: NackedScience