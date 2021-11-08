Вакцину от COVID-19 по новой технологии создали в США

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n162732-vakcinu-ot-covid-19-po-novoy-tehnologii-sozdali-v-ssha.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса, созданная по новой биотехнологии, появилась в США. Специалисты из Бостонской детской больницы разработали белковую вакцину на основе антител альпака.

Их также называют нанотелами. Об этом сообщает Medical Xpress.

Новая конструкция вакцины полностью основана на белке, что облегчает производство препарата. Она состоит из антител, полученных из альпак, и части белка-шипа коронавируса, который связывается с рецепторами на клетках человека. К нанотелу можно прикрепить белок-шип целиком или другие части вируса, поэтому вакцину можно изменить для мутаций инфекции.

У мышей вакцина вызвала сильные иммунные реакции. Препарат был успешно сублимирован, а затем восстановлен без потери эффективности. В ходе испытаний он оставался стабильным и мощным в течение по крайней мере семи дней при комнатной температуре.

Подчеркивается, что нанотела являются ключевой частью технологии вакцинации, они специально разработаны для нацеливания на антигенпрезентирующие клетки. В результате сегмент белка-шипа попадает непосредственно в те клетки, которые «покажут» ее другим иммунным клеткам, вызывая более широкий иммунный ответ.

Напомним, ранее мы сообщали, что таблетки от коронавируса создала компания Pfizer — новый препарат снижает риск госпитализации и смерти от коронавирусной инфекции у людей из группы высокого риска на 89%.