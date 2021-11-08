Фейковые ковид-документы продавали на автостанции в Мукачево. Фото: Нацполииция

https://racurs.ua/n162730-schastlivogo-puti-v-mukachevo-feykovye-kovid-dokumenty-prodavali-na-avtostancii.html

Ракурс

Купить поддельные ковид-документы предлагали на автостанции Мукачево.

Работники вокзала продавали путешествующим за фиксированную сумму экспресс-тесты с негативным результатом на COVID-19. Покупатели не проходили ни медобследование, а получали фальсифицированный документ всего за 350 грн. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Правоохранители разоблачили дельцов во время продажи очередной подделки. Действия злоумышленников следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт) Уголовного кодекса Украины. Также разыскиваются покупатели, потому что за использование подделки тоже предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в начале ноября Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые ежемесячно «производили» 1 тыс. фейковых свидетельств о вакцинации. Помимо сертификатов, они также продавали отрицательные ПЦР-тесты. Один международный сертификат стоил 40 евро, а ПЦР-тест — 600 грн. Незаконный бизнес приносил злоумышленника свыше 3 млн грн в месяц.