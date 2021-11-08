Фейкові ковід-документи продавали на автостанції в Мукачеві. Фото: Нацполіція

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Купити підроблені ковід-документи пропонували на автостанції Мукачева.

Працівники вокзалу продавали подорожуючим за фіксовану суму експрес-тести на «ковід» негативним результатом на COVID-19. Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Покупці не проходили жодного медобстеження, а отримували фальсифікований документ всього за 350 грн. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Правоохоронці викрили ділків під час продажу чергової підробки. Дії зловмисників слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут) Кримінального кодексу України. Також розшукуються покупці, бо за використання підробки теж передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на початку листопада Служба безпеки України викрила зловмисників, які щомісяця «виробляли» 1 тис. фейкових свідоцтв про вакцинацію. Крім сертифікатів, вони також продавали негативні ПЛР-тести. Один міжнародний сертифікат коштував 40 євро, а ПЛР-тест — 600 грн. Незаконний бізнес приносив зловмисника понад 3 млн грн на місяць.