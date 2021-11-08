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Ракурс
Фейкові ковід-документи продавали на автостанції в Мукачеві. Фото: Нацполіція

Щасливої дороги — у Мукачеві фейкові ковід-документи продавали на автостанції

8 лис 2021, 10:04
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Купити підроблені ковід-документи пропонували на автостанції Мукачева.

Працівники вокзалу продавали подорожуючим за фіксовану суму експрес-тести на «ковід» негативним результатом на COVID-19. Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Покупці не проходили жодного медобстеження, а отримували фальсифікований документ всього за 350 грн. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Правоохоронці викрили ділків під час продажу чергової підробки. Дії зловмисників слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут) Кримінального кодексу України. Також розшукуються покупці, бо за використання підробки теж передбачена кримінальна відповідальність.

Фейкові ковід-документи продавали на автостанції в Мукачеві. Фото: Нацполіція


Фейкові ковід-документи продавали на автостанції в Мукачеві. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на початку листопада Служба безпеки України викрила зловмисників, які щомісяця «виробляли» 1 тис. фейкових свідоцтв про вакцинацію. Крім сертифікатів, вони також продавали негативні ПЛР-тести. Один міжнародний сертифікат коштував 40 євро, а ПЛР-тест — 600 грн. Незаконний бізнес приносив зловмисника понад 3 млн грн на місяць.

Джерело: Ракурс


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