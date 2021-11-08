Вакцину від COVID-19 за новою технологією створили в США

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162732-vakcynu-vid-covid-19-za-novou-tehnologiieu-stvoryly-v-ssha.html

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Вакцина від коронавірусу, створена за новою біотехнологією, з’явилася в США. Фахівці з Бостонської дитячої лікарні розробили білкову вакцину на основі антитіл альпака.

Їх також називають нанотілами. Про це повідомляє Medical Xpress.

Нова конструкція вакцини повністю заснована на білку, що полегшує виробництво препарату. Вона складається з антитіл, отриманих з альпак, і частини білка-шипа коронавірусу, який зв’язується з рецепторами на клітинах людини. До нанотіл можна прикріпити білок-шип цілком або інші частини вірусу, тому вакцину можна змінити для мутацій інфекції.

У мишей вакцина викликала сильні імунні реакції. Препарат був успішно сублімований, а потім відновлений без втрати ефективності. У процесі випробувань він залишався стабільним і потужним упродовж принаймні семи днів при кімнатній температурі.

Наголошується, що нанотіла є ключовою частиною технології вакцинації, вони спеціально розроблені для націлювання на антигенпрезентуючі клітини. У результаті сегмент білка-шипа потрапляє безпосередньо в ті клітини, які «покажуть» її іншим імунним клітинам, викликаючи ширшу імунну відповідь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таблетки від коронавірусу створила компанія Pfizer — новий препарат знижує ризик госпіталізації і смерті від коронавірусної інфекції в людей із групи високого ризику на 89%.