Долар в Україні подешевшав – курс валют 11 листопада. Фото: Мінфін

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Курс долара в Україні впав — станом на 11 листопада валюта коштує 25,05 грн. Це 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Вартість європейської валюти теж знизилася. Курс євро зупинився на рівні 30,11 грн, що на 9 копійок менше, ніж днем раніше. Про це свідчать дані Національного банку України.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара у 2022 році досягне 27,41 грн. У проект бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,6 грн, а наприкінці року — 28,7 грн за долар.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що курс долара в Україні обвалюють штучно. Чиновник упевнений, що до цього причетні власники облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП).