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Фільм Зеленського не пускають у кінотеатри
Фільм Зеленського не пускають у кінотеатри (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n162895-film-zelenskogo-ne-puskaut-u-kinoteatry-dokument.htmlРакурс
Кінофільму із Володимиром Зеленським у головній ролі не дозволяють прокат в Україні.
Державне агентство України з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення російській комедії «Ржевський проти Наполеона». Її у 2012 році зняв режисер Марюс Вайсберг. У стрічці роль французького імператора Наполеона Бонапарта зіграв чинний президент України.
Усі компанії-дистриб'ютори, які зверталися до Держкіно за посвідченням, отримували відмову з жовтня 2015 року, йдеться у публікації видання «Українські Новини».
Причина відмови — в одній з ролей знявся російський гуморист Юрій Гальцев. Він з 6 жовтня 2015 року перебуває в переліку осіб, які несуть загрозу нацбезпеці країни. Прокат картин за участю акторів із українського «чорного списку» заборонено законом «Про кінематографію».
Зеленський був продюсером цього фільму разом зі своїми компаньйонами по «95 кварталу» Сергієм та Борисом Шефірами, а також Андрієм Яковлєвим і російським режисером та продюсером Сергієм Лівневим.
Гальцев отримав у комедії епізодичну роль мера.
10 листопада ЗМІ повідомили про ймовірну відставку міністра культури Олекксандра Ткаченка. Вона нібито пов’язана ухваленням Кабміном на закритому засіданні 10 листопада рішення відокремити Держкіно від Мінкультури. Сам Ткаченко про це рішення дізнався постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі на 41-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО.
Джерело: «Українські Новини»
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