Фільм Зеленського не пускають у кінотеатри

https://racurs.ua/ua/n162895-film-zelenskogo-ne-puskaut-u-kinoteatry-dokument.html

Ракурс

Кінофільму із Володимиром Зеленським у головній ролі не дозволяють прокат в Україні.

Державне агентство України з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення російській комедії «Ржевський проти Наполеона». Її у 2012 році зняв режисер Марюс Вайсберг. У стрічці роль французького імператора Наполеона Бонапарта зіграв чинний президент України.

Усі компанії-дистриб'ютори, які зверталися до Держкіно за посвідченням, отримували відмову з жовтня 2015 року, йдеться у публікації видання «Українські Новини».

Причина відмови — в одній з ролей знявся російський гуморист Юрій Гальцев. Він з 6 жовтня 2015 року перебуває в переліку осіб, які несуть загрозу нацбезпеці країни. Прокат картин за участю акторів із українського «чорного списку» заборонено законом «Про кінематографію».