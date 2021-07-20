Солнышка. Фото: Imgur

https://racurs.ua/n157685-jeleznyy-port-zasypalo-mertvymi-nasekomymi-video.html

Ракурс

Железный Порт, популярный курорт на Черном море, в этом году встречает туристов горами мертвых насекомых, грязным морем и нашествием медуз.

Весь пляж засыпало трупами божьих коровок. Об этом рассказала блогер Smart Animals на своем YouTube-канале.

Она заявила, что причин гибели божьих коровок может быть несколько. Насекомые питаются тлей, что и стало причиной их нашествия на курорте, поэтому к массовому мору могло привести отсутствие пищи.

Кроме того, к гибели насекомых могла привести химическая обработка полей от тли. По словам отдыхающей, трупы божьих коровок сначала плавали в воде, но волны вынесли их на берег.

На смену мертвым насекомым пришли водоросли, которые цепляются за руки и купальники. Отдыхающие жалуются, что водоросли буквально везде, а море очень грязное.

Водоросли везде, они будут цепляться за ваш купальник и руки. Но это еще не столь критично, до этого вода была полностью в трупах божьих коровок, — рассказала очевидица.

Напомним, ранее мы сообщали, что медузы в Кирилловке и Лазурном заполонили весь пляж — мертвых морских жителей выбросило вдоль берега на косе Пересыпь. Люди продолжают купаться и загорать на пляжах, но есть и те, кого нашествие медуз очень смущает.