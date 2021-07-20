Залізний порт засипало мертвими комахами. Фото: Imgur

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Залізний Порт, популярний курорт на Чорному морі, цьогоріч зустрічає туристів навалою комах, брудним морем та нашестям медуз.

Весь пляж засипало трупами сонечок. Про це розповіла блогер Smart Animals на своєму YouTube-каналі.

Вона розповіла, що причин загибелі сонечок може бути кілька. Комахи харчуються попелицями, що і стало причиною їхньої навали на курорті, тому до масового мору могла привести відсутність їжі. Крім того, до загибелі комах могла привести хімічна обробка полів від попелиць. За словами відпочивальниці, трупи сонечок спочатку плавали у воді, але хвилі винесли їх на берег.

На зміну мертвим комахам прийшли водорості, які чіпляються за руки та купальники. Відпочивальники скаржаться, що водорості буквально скрізь, а море надзвичайно брудне.

Водорості скрізь, вони будуть чіплятися за ваш купальник і руки. Але це ще не настільки критично, до цього вода була повністю в трупиках сонечок, — розповіла очевидиця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що медузи в Кирилівці та Лазурному заполонили весь пляж — мертвих морських жителів викинуло вздовж берега на косі Пересип. Люди продовжують купатися й засмагати на пляжах, але є й ті, кого навала медуз дуже бентежить.