На пляжах Азовського моря помітили незвичайні водорості, фото: Оксана Якубович

https://racurs.ua/ua/n162899-nezvychayni-vodorosti-z-yavylysya-na-plyajah-azovskogo-morya-foto.html

Ракурс

На пляжах азовської Кирилівки вперше помітили незвичні для цих місць водорості -Кладофору кулясту (Aegagropila linnaei).

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Я Житель Левого и Заводского района».

Кладофора куляста є однією з водоростей Чорного моря. Загалом вона поширена у водоймах помірних широт Північної півкулі, де температура води влітку перебуває в межах +18…+22°.

Вона являє собою колонію зелених водоростей розміром 6−12 см, яка має форму кулі і складається з ниток, що гілкуються. Водорості цього виду не є токсичними.

Нагадаємо, цього року туристи на Азовському морі зіткнулися з низкою неприємностей з боку морських жителів — пляжі, зокрема, зазнали навали медуз та морських бліх. Крім того, відпочивальникам докучали численні комарі та величезні павуки.