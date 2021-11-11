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Ракурс
На пляжах Азовського моря помітили незвичайні водорості, фото: Оксана Якубович

Незвичайні водорості з’явилися на пляжах Азовського моря (ФОТО)

11 лис 2021, 11:10
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На пляжах азовської Кирилівки вперше помітили незвичні для цих місць водорості -Кладофору кулясту (Aegagropila linnaei).

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Я Житель Левого и Заводского района».

Кладофора куляста є однією з водоростей Чорного моря. Загалом вона поширена у водоймах помірних широт Північної півкулі, де температура води влітку перебуває в межах +18…+22°.

Вона являє собою колонію зелених водоростей розміром 6−12 см, яка має форму кулі і складається з ниток, що гілкуються. Водорості цього виду не є токсичними.


На пляжах Азовського моря помітили незвичайні водорості, фото: Оксана Якубович

Нагадаємо, цього року туристи на Азовському морі зіткнулися з низкою неприємностей з боку морських жителів — пляжі, зокрема, зазнали навали медуз та морських бліх. Крім того, відпочивальникам докучали численні комарі та величезні павуки.

Джерело: Ракурс


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