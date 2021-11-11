В список обязательной вакцинации от коронавируса внесут медиков – Минздрав. Фото: Укринформ

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В перечень профессий для обязательной вакцинации внесут медиков, заявили в Министерстве здравоохранения.

Делать это планируют не прямо сейчас, а на следующих этапах расширения списка. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В новый перечень попадут:

работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;

работники органов местного самоуправления;

работники предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

Когда именно будет утвержден новый перечень — неизвестно. Минздрав планирует направить приказ об расширении перечня профессий на общественное обсуждение и согласовать с другими ведомствами.

На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80% медиков. Экстренка больше, «ковидные» отделения под 100%, — заявил министр.

Напомним, недавно Минздрав расширил список профессий для обязательной вакцинации от коронавируса. Ведомство дало месяц на вакцинацию новых категорий работников, которые после 9 декабря будут отстраняться от работы без сохранения заработной платы.