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Ракурс
В список обязательной вакцинации от коронавируса внесут медиков – Минздрав. Фото: Укринформ

В список обязательной вакцинации от коронавируса внесут медиков — Минздрав

11 ноя 2021, 12:07
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В перечень профессий для обязательной вакцинации внесут медиков, заявили в Министерстве здравоохранения.

Делать это планируют не прямо сейчас, а на следующих этапах расширения списка. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В новый перечень попадут:

  • работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
  • работники органов местного самоуправления;
  • работники предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

Когда именно будет утвержден новый перечень — неизвестно. Минздрав планирует направить приказ об расширении перечня профессий на общественное обсуждение и согласовать с другими ведомствами.


На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80% медиков. Экстренка больше, «ковидные» отделения под 100%, — заявил министр.

Напомним, недавно Минздрав расширил список профессий для обязательной вакцинации от коронавируса. Ведомство дало месяц на вакцинацию новых категорий работников, которые после 9 декабря будут отстраняться от работы без сохранения заработной платы.

Источник: Ракурс


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