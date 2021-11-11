В США автомобили оборудуют технологиями против пьяного вождения

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Конгресс США принял закон, обязывающий автопроизводителей установить во все свои автомобили технологии, предотвращающие вождение в нетрезвом состоянии. В скором времени этот закон должен подписать президент страны Джо Байден.

Установить системы мониторинга для остановки пьяных водителей на новых автомобилях автопроизводители должны до 2026 года. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Впрочем, американский департамент транспорта еще должен определить лучшую технологию для установки.

По мнению экспертов, наиболее вероятной системой предотвращения вождения в нетрезвом состоянии будут инфракрасные камеры, отслеживающие поведение водителя. Эта технология уже внедряется такими автопроизводителями, как General Motors, BMW и Nissan, чтобы отслеживать водительское внимание при использовании частично автоматизированных систем помощи водителю.

Камеры проверяют, как водитель наблюдает за дорогой и ищут признаки сонливости или потери сознания. Если будут отмечены признаки, автомобили предупредят водителя, а если такое поведение не исчезает, автомобиль включит «аварийку», замедлится и съедет на обочину.

Министр транспорта США Пит Буттджич надеется, что внедрение новой технологии поможет не бояться встраивать велосипедные дорожки и зеленые зоны в проезжую часть.

В США нетрезвое вождение называют «убийцей № 1» на дорогах — из-за ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии ежегодно погибают более 10 тыс. человек, что составляет почти 30% всех погибших в авариях в стране.

Источник: Los Angeles Times