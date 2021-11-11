У США автомобілі обладнають технологіями проти п’яного водіння

https://racurs.ua/ua/n162903-kongres-ssha-zobov-yazav-avtovyrobnykiv-borotysya-z-p-yanym-vodinnyam-detali.html

Ракурс

Конгрес США ухвалив закон, який зобов’язує автовиробників встановити у всі свої автомобілі технології, які запобігають водінню в нетверезому стані. Незабаром цей закон має підписати президент країни Джо Байден.

Встановити системи моніторингу для зупинки п’яних водіїв на нових автомобілях автовиробники повинні до 2026 року. Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Втім, американський департамент транспорту ще повинен визначити найкращу технологію для встановлення.

А думку експертів, найбільш імовірною системою запобігання водінню в нетверезому стані будуть інфрачервоні камери, які відстежують поведінку водія. Ця технологія вже впроваджується такими автовиробниками, як General Motors, BMW і Nissan, щоб відстежувати увагу водія при використанні частково автоматизованих систем допомоги водієві.

Камери перевіряють, як водій спостерігає за дорогою, і шукають ознаки сонливості чи втрати свідомості. Якщо будуть помічені ознаки, автомобілі попередять водія, а якщо така поведінка не зникає, автомобіль увімкне «аварійку», сповільниться і з’їде на узбіччя.

Міністр транспорту США Піт Буттіджич сподівається, що впровадження нової технології допоможе не боятися вбудовувати велосипедні доріжки та зелені зони у проїжджу частину.

У США нетверезе водіння називають «вбивцею № 1» на дорогах — через ДТП за участі водіїв у нетверезому стані щороку гинуть понад 10 тис. людей, що становить майже 30% усіх загиблих в аваріях у країні.

Джерело: Los Angeles Times