Незвичайний спосіб зниження тиску запропонували вчені. Фото: UARP.ORG

https://racurs.ua/ua/n162902-nezvychaynyy-sposib-znyjennya-tysku-zaproponuvaly-vcheni.html

Ракурс

Щоб зменшити тиск, раціон не потрібно кардинально змінювати, вважають американські вчені. Вони радять додавати в їжу більше спецій.

В експерименті брали участь кілька десятків людей, які кілька тижнів харчувалися за своїм звичним раціоном. В їжі було багато вуглеводів та жирів, але мало риби, овочів та фруктів. Дослідження опублікували в American Journal of Clinical Nutrition.

При цьому одні учасники експерименту отримували щодня з їжею 0,5 г суміші спецій, інші — 3,2 г, ще одна група — 6,5 г. Учасники були схильні до серцево-судинних хвороб, і кров’яний тиск їм не завадило б знизити.

Виявилося, що після найбільшої щоденної дози спецій тиск помітно знижувався. Між середньою дозою та малою дозою спецій відчутної різниці не було, і якщо вони знижували тиск, то лише на трохи.

Автори роботи наголошують, що тиск знижувався лише через спеції, тому що кількість солі, овочів та фруктів у раціоні учасників експерименту залишалася звичайною. Щоправда, не кожна людина погодиться на велику кількість спецій — багато хто не любить, коли в їжі багато перцю, імбиру, кмину чи паприки.

Джерело: American Journal of Clinical Nutrition