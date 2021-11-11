Необычный способ понижения давления предложили ученые

https://racurs.ua/n162902-neobychnyy-sposob-ponijeniya-davleniya-predlojili-uchenye.html

Ракурс

Чтобы понизить давление, рацион не нужно кардинально менять, считают американские ученые. Они советуют добавлять в еду побольше специй.

В эксперименте участвовало несколько десятков человек, которые несколько недель питались, как обычно. В их еде было много углеводов и жиров, но мало рыбы, овощей и фруктов. Исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition.

При этом одни участники эксперимента получали каждый день с едой 0,5 грамма смеси специй, другие — 3,2 грамма, третьи — 6,5 грамм. Участники были предрасположены к сердечно-сосудистым болезням, и кровяное давление им не мешало бы понизить.

Оказалось, что после самой большой ежедневной дозы специй давление заметно снижалось. Между средней дозой и малой дозой специй ощутимой разницы не было, и если они и снижали давление, то очень незначительно.

Авторы работы подчеркивают, что давление снижалось только из-за специй, потому что количество соли, овощей и фруктов в рационе участников эксперимента оставалось обычным. Правда, не всякий человек согласится на большое количество специй — многие не любят, когда в еде много перца, имбиря, тмина или паприки.

Источник: American Journal of Clinical Nutrition