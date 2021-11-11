Леросу вручили подозрение за хулиганство в Раде

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Ракурс

Народному депутату Гео Леросу 11 ноября сообщили о подозрении за хулиганство в стенах парламента.

Сегодня утром нардеп рассказал, что к нему во двор приехали силовики, чтобы вручить подозрение. По его словам, речь шла о показанном в Раде среднем пальце президенту Владимире Зеленскому.

Позже в пресс-службе Госбюро расследований подтвердили эту информацию и заявили, что Леросу вручили письменное сообщение о подозрении «за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины».

ГБР открыло уголовное производство по факту оскорбительных высказываний в отношении высших должностных лиц государства.

Нардепу грозит либо штраф до 68 тыс. грн, либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до пяти лет за «жестокое нарушение общественного порядка».

Лерос не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению спикера. Осознавая, что его речь будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения. В этих действиях депутата четко прослеживается цель избранника — создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание СМИ, общества и других политиков к себе, — говорится в официальном сообщении ДБР.

В этом правоохранительном органе также заявили, что «парламентарий при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление во время обсуждения кандидатуры члена правительства».

4 ноября Лерос назвал Зеленского «главным изменником», но развить мысль ему не дал Стефанчук и отключил микрофон. Лерос ушел с трибуны и показал Зеленскому средний палец.

Фракция «Слуги народа» потребовала наказать бывшего коллегу. Регламетный комитет 10 ноября рекомендовал Раде отстранить Лероса на пять заседаний.