Леросу вручили підозру за хуліганство у Раді

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Народному депутату Гео Леросу 11 листопада повідомили про підозру за хуліганство у стінах парламенту.

Сьогодні вранці нардеп розповів, що до нього у двір приїхали силовики, щоб вручити підозру. За його словами, йшлося про показаний у Раді середній палець президенту Володимиру Зеленському.

Згодом в прес-службі Держбюро розслідувань підтвердили цю інформацію і заявили, що Леросу вручили письмове повідомлення про підозру «за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України».

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом образливих висловів щодо вищих посадових осіб держави.

Нардепу грозить або штраф до 68 тис. грн, або арешт строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до 5 років за «жорстке порушення громадського порядку».

Лерос не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця — створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу ЗМІ, суспільства та інших політиків до своєї особи, — йдеться в офіційному повідомлення ДБР.

У цьому правоохоронному органі також заявили, що «парламентар при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена уряду».

4 листопада Лерос назвав Зеленського «головним зрадником», але розвинути думку йому не дав Стефанчук та відключив мікрофон. Лерос пішов з трибуни і показав Зеленському середній палець.

Фракція «Слуги народу» вимагала покарати колишнього колегу. Регламетний комітет 10 листопада рекомендував Раді відсторонити Лероса на п’ять засідань.